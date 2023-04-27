В Петербурге проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва
Санкт-Петербург, 27 апреля 2023, 10:52 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва, сообщил 27 апреля глава администрации района Андрей Чапуров.
По его словам, вечером 26 апреля в дежурную службу администрации стали поступать сообщения о звуке «взрыва».
«На месте происшествия в настоящий момент работают специалисты МЧС и полиции. Пострадавших нет. Проверка продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Чапуров добавил, что ситуация находится на особом контроле администрации.
Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что громкий звук, напоминающий взрыв, слышали жители в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга.
Экстренные службы также прибыли в посёлок Графская Славянка, там они ничего не обнаружили. По словам местного сотрудника охраны, он также слышал громкие звуки.