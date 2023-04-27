Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва, сообщил 27 апреля глава администрации района Андрей Чапуров.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, вечером 26 апреля в дежурную службу администрации стали поступать сообщения о звуке «взрыва».

«На месте происшествия в настоящий момент работают специалисты МЧС и полиции. Пострадавших нет. Проверка продолжается», — написал он в Telegram-канале.

Чапуров добавил, что ситуация находится на особом контроле администрации.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что громкий звук, напоминающий взрыв, слышали жители в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга.

Экстренные службы также прибыли в посёлок Графская Славянка, там они ничего не обнаружили. По словам местного сотрудника охраны, он также слышал громкие звуки.