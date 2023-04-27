Песков: высылка дипломатов из Швеции провоцирует дальнейшую деградацию двусторонних отношений

Москва, , 12:13 — REGNUM Решение властей Швеции выслать из страны пять российских дипломатов — это ещё один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию двусторонних отношений, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, оценка произошедшего очевидна, всё «деградировало до возможных минимумов, каждый такой шаг сужает базу для продолжения дипотношений как таковых».

«Это просто ещё один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию наших отношений», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов.

В конце марта в МИД Швеции заявили о намерении вызвать в министерство посла России Виктора Татаринцева. Поводом стала публикация на сайте посольства статьи «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость общих границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного блока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России.