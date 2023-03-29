МИД Швеции вызовет российского посла из-за статьи о вступлении страны в НАТО

Стокгольм, , 12:53 — REGNUM МИД Швеции вызовет посла России Виктора Татаринцева из-за публикации на сайте дипломатического представительства статьи о вступлении Швеции в НАТО, передает 29 марта ТТ со ссылкой на главу министерства Тобиаса Билльстрёма.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее на сайте посольства была опубликована статья «Шведский шаг в пропасть», в которой дипломаты отметили, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО протяжённость общих границ России и альянса увеличится вдвое, а новые члены «враждебного бока» станут легитимной целью для ответных мер со стороны России.

МИД Швеции считает публикацию попыткой давления и намерен в разговоре с послом эту попытку осудить, сказал Билльстрём.

Как сообщалось ранее, вступление Швеции в НАТО было отложено из-за позиции Венгрии и Турции. В МИД России в свою очередь ранее отметили, что реакция на вероятное вступление двух стран в альянс будет зависеть от масштабов военной деятельности НАТО на их территории.