Вашингтон, 27 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию, в которой требовал запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу дачу показаний на процессе о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ранее Федеральный окружной суд по округу Колумбия обязал Пенса и некоторых высокопоставленных соратников Трампа дать показания по делу, которое грозит бывшему президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс 2020 года.

По информации журналистов, Трамп проиграл в своей попытке в «экстренном» порядке подать апелляцию с требованием запретить Пенсу давать показания по данному делу.

Авторы материала указывают, что ожидаемая дача показаний Пенсом перед судом может стать беспрецедентным событием в современной истории.

Журналисты отмечают, что у Трампа есть возможность снова подать апелляцию, но он не стал этого делать, учитывая предыдущие подобные постановления суда.

По данным телеканала, Пенс подтвердил, что явится в суд по повестке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2023 года бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали на допрос к спецпрокурору Джеку Смиту, расследующему дело в отношении экс-президента страны Дональда Трампа.

Джек Смит в ноябре 2022 года стал спецпрокурором по делу о возможном препятствовании передаче власти по итогам президентских выборов 2020 года и о причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в начале января 2020 года. Смиту поручено установить законность хранения Трампом секретных документов в его поместье во Флориде.