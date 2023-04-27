Херсон, 27 апреля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. ВС России нанесли огневое поражение пункту управления 44-й бригады теробороны ВСУ в районе Херсона. Об успешной операции рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам офицера, в результате удара ликвидированы не менее десяти военнослужащих киевской армии.

Помимо потерь в живой силе, в районе населённого пункта Дарьевка ВСУ лишился подвижной РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 вместе с экипажем.

Алексей Рулев добавил, что ликвидированы два украинских ударных беспилотника в районе населенных пунктов Обрывка и Казачьи Лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону проведения специальной военной операции отправился личный состав ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Бойцы обеспечены всем необходимым, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современным вооружением и техникой.