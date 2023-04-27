Кадыров сообщил об отправке в зону СФО спецподразделения чеченского ОМОНа «Ахмат-1»

Грозный, , 00:00 — REGNUM В зону проведения специальной военной операции отправился личный состав ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике, сообщил 26 апреля глава региона Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что уехавшие на спецоперацию бойцы имеют хороший опыт ведения боевых действий. Некоторые из них уже были задействованы в СВО и проявили себя при освобождении стратегических объектов и населённых пунктов Донбасса.

По словам Кадырова, бойцы обеспечены всем необходимым, начиная от полного комплекта боевой экипировки, заканчивая современным вооружением и техникой.

Глава Чечни пожелал бойцам удачи в решении поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Рамзан Кадыров рассказал об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в зону проведения СВО. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрёл и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов», добавил он.