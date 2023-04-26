Вашингтон, 26 апреля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Минобороны США развернуло на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Об этом 26 апреля сообщил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Chicagobusiness.com Пентагон

Во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Каволи сказал, что Пентагон за последние несколько месяцев развернул на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, Украина при этом предоставила доступ к своим сетям для мониторинга.

Командующий добавил, что слежение зависит от ситуации в сфере безопасности «на местах».

«Если представителям США не удаётся попасть на место предполагаемой проверки, мониторинг проводят украинские военные при помощи ручных сканеров. Данные со штрихкодов, нанесённых на ключевые разновидности переданных ВСУ вооружений, попадают в сеть, подконтрольную Вашингтону», — пояснил Каволи.

Как сообщало ИА REGNUM, США извлекают ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видят возможность конфликта с Китаем.

Минобороны, изучив характер конфликта на Украине, занялось развитием собственной военной промышленности. Так, замминистра обороны США назвала необходимостью создание конвейера боеприпасов, а также инновации в космосе.