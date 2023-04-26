Посол Антонов: визит министра Лаврова в Нью-Йорк был блестящим, ни о какой изоляции речи нет

Штат Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошёл «блестяще, ни о какой изоляции не может быть и речи». Такую оценку 26 апреля дал журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дипломат сказал, что «американцы очень хотели устроить холодную атмосферу приёма».

Антонов добавил, что на пресс-конференции министра иностранных дел России не было свободного места в зале, где были журналисты.

«Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может. Всё прошло блестяще, удачно, успешно и, самое главное, результативно», — заверил представитель дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, США получили несколько тревожных сигналов перед визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН, поделился наблюдениями с британскими читателями Daily Express аналитик Пол Уизерс. К таковым сигналам он отнес резкую реакцию России на невыдачу виз сопровождавшим главу российского МИД журналистам.