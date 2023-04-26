Вашингтон, 26 апреля, 2023, 21:57 — ИА Регнум. США будут «постоянно и рутинно» размещать вооружения на Корейском полуострове, заявил 26 апреля после переговоров с американским президентом Джозефом Байденом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

«Размещение стратегических (вооружений. — Ред.) США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — заявил он.

Байден в свою очередь заявил, что размещать ядерное орудие на полуострове США не собираются. В Вашингтоне рассчитывают на «дипломатический прорыв» в отношениях с КНДР, отметил он.

Как сообщалось ранее, на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи президент США также заявил, что если Пхеньян попробует нанести ядерный удар по США или их союзникам, это станет «концом» северокорейского режима. Юн Сок Ёль уточнил, что США пообещали ответный ядерный удар при попытке такой атаки со стороны Пхеньяна.