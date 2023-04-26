Киев, 26 апреля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины «тихонечко идёт», об этом 26 апреля заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Мы — Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её словам, украинская армия уже проводит контрнаступление, которое было анонсировано ранее.

«Контрнаступление уже тихонечко идёт, такими небольшими, но уверенными шагами», — сказала она, подчеркнув, что ВСУ не недооценивают Вооружённые силы России.

По её словам, украинские бойцы работают над тем, чтобы сократить мощности и возможности противника.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ неизбежно, оно может начаться после 2 мая. По его словам, начать активные действия сейчас украинской армии мешают погодные условия.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании бригад «Гвардии наступления», которые будут вести боевые действия на территории России. Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона следует, что 12 таких бригад киевский режим намерен подготовить к концу апреля.

Отметим, что экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска в ДНР после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей Донецкой области.