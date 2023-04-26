Москва, , 16:18 — REGNUM Контрнаступление ВСУ неизбежно, оно может начаться после 2 мая, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, ещё неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он добавил, что украинские военные готовы полностью идти и резать фланги. Также Пригожин отметил, что в Артёмовске (украинское название — Бахмут) идёт «кровавейшая битва», в город прибывают хорошо подготовленные подразделения противника, «целым днями слышна польская речь».

«Вывод: наступление украинцев неизбежно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании бригад «Гвардии наступления», которые будут вести боевые действия на территории России. Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона следует, что 12 таких бригад киевский режим намерен подготовить к концу апреля.

Отметим, что экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска в ДНР после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей Донецкой области.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска.