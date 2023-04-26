Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
Варшава, 26 апреля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России, передаёт 26 апреля РИА Новости со ссылкой на главу российского диппредставительства Сергея Андреева.
Ранее счета посольства были заморожены властями Польши, которые заявили о своих подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал Андреев.
Позднее представители банка сообщили, что прекращают сотрудничество с посольством, а его счета закрыты, отметил посол. На счетах находились значительные суммы, действия прокуратуры — грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметил Андреев.
В октябре 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что предложил «поделить» замороженные в рамках санкций российские средства между ЕС и Киевом. Так, средства, объём которых Моравецкий оценил тогда в 350 млрд евро, можно было бы использовать как для «восстановления Украины», так и для помощи жителям ЕС, включая и Польшу, сказал он.