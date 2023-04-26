Варшава, 26 апреля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России, передаёт 26 апреля РИА Новости со ссылкой на главу российского диппредставительства Сергея Андреева.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее счета посольства были заморожены властями Польши, которые заявили о своих подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал Андреев.

Позднее представители банка сообщили, что прекращают сотрудничество с посольством, а его счета закрыты, отметил посол. На счетах находились значительные суммы, действия прокуратуры — грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметил Андреев.

В октябре 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что предложил «поделить» замороженные в рамках санкций российские средства между ЕС и Киевом. Так, средства, объём которых Моравецкий оценил тогда в 350 млрд евро, можно было бы использовать как для «восстановления Украины», так и для помощи жителям ЕС, включая и Польшу, сказал он.