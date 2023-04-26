Мурманск, 26 апреля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. При выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31, сообщили 26 апреля в Министерстве обороны.

Минобороны России МиГ-31

«Самолет упал в безлюдном месте. Оба лётчика катапультировались», — отметили в ведомстве.

Пилотов эвакуировали вертолётом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в Минобороны.

Ранее СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на осведомлённые источники сообщили о падении военного самолёта в окрестностях Мончегорска. По данным очевидцев, самолёт загорелся в воздухе и упал в озеро, а оба пилота катапультировались. Сотрудники спасательных служб выехали на место происшествия, его обстоятельства уточняются.