Мончегорск, Мурманская область, 26 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В Мончегорске Мурманской области разбился военный самолёт, по предварительным данным — сверхзвуковой МиГ-31, сообщили 26 апреля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

По данным Telegram-каналов, пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в озеро. Очевидцы сообщили, что видели двух парашютистов.

Сотрудники спасательных служб уже выехали на место происшествия. По предварительным данным, причиной авиапроисшествия стало возгорание на борту.

Обстоятельства происшествия уточняются.