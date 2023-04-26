Москва, , 17:27 — REGNUM В Госдуму внесён пакет законопроектов о запрете участия в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), которые не входят в соответствующий реестр, сообщил 26 апреля председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Поправки внесли совместно с коллегами по комиссии по противодействию невмешательству — депутатами всех фракций», — отметил Пискарёв, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Депутат подчеркнул, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, не может преследовать никаких благих целей. Физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории РФ только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО.

По словам Пискарёва, за участие в работе иностранных НПО, сведения о которых не внесены в реестр, предлагается установить административные штрафы до 5 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для должностных лиц. Для юридических лиц штраф может составить до 100 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть уголовную ответственность за повторное совершение таких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура 21 апреля признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной). Деятельность этой организации, указали в ведомстве, направлена на нарушение территориальной целостности РФ, это «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

18 апреля была признана нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» (организация, признанная в РФ нежелательной). В частности, указано, что фонд ведёт финансирование некоммерческих организаций, которые исполняют функции иностранного агента, и ими делаются попытки оказать влияние для изменения законодательства России.

Также нежелательной Генпрокуратура РФ признала немецкую неправительственную организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС» (организация, признанная в РФ нежелательной), деятельность которой направлена на налаживание взаимодействия между структурами Евросоюза и российскими НКО, на сбор информации о происходящих в России внутренних процессах, «установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России».