Киев, 26 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу «Первый» заявил, что сдача Артёмовска приведет к обвалу фронта и откату ВСУ до западных границ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Данилов подчеркнул, что для Украины Артёмовск — важный стратегический пункт, который нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась. «И каждый раз военные сообщают, что этот участок фронта нужно обязательно держать для того, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась, чтобы мы могли подготовиться», — отметил секретарь СНБО.

Как ранее 26 апреля сообщал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в Артёмовске пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. По его словам, в западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наёмников.

В свою очередь командующий сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко признал, что ситуация в Артёмовске является сложной. А украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что военное руководство Украины допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ. «Украина платит страшную цену за Артёмовск», — сказал он.