Москва, 26 апреля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Москве дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Doodybutch Беспилотник

Отмечается, что инцидент произошёл в районе аэропорта Шереметьево 25 апреля около 12:30. Беспилотник опасно планировал ровно в траектории движения самолёта.

По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник — на высоте около 600 метров над железнодорожной станцией Шереметьевская. После этого экипаж сообщил диспетчеру о внештатной ситуации.

Взлёт прошёл успешно. В настоящее время служба безопасности аэропорта и полиция устанавливают точку запуска беспилотника и его владельца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Московского городского суда упал беспилотник. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это был аппарат размером 15 на 15 см, без посторонних предметов и опознавательных знаков. Хозяина беспилотника ищут.