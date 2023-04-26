Москва, 26 апреля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В семи населённых пунктах Свердловской области, Забайкальского края и Башкирии в результате пожаров повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов. Об этом 26 апреля сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«К сожалению, в результате перехода огня в семи населённых пунктах регионов повреждены 206 строений, включая 147 жилых домов», — сказал Куренков.

По его словам, один человек погиб, судьба ещё одного остаётся неизвестной.

Он добавил, что подразделения пожарной охраны смогли защитить от огня более 1,5 тыс. жилых домов. Всего к тушению были привлечены более 505 человек и 138 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолёт Ми-8.

Как отметил глава МЧС, наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился на жилые дома в населённых пунктах Сосьва, Таёжный, Висим, Неустроева и Карпинск.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный пожар практически уничтожил посёлок Сосьва в Свердловской области. По словам местных жителей, уничтожено более 150 домов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах крупных пожаров в Свердловской области. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву оказать помощь пострадавшим от пожаров.