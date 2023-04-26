Москва, 26 апреля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров, сообщил журналистам 26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Евгений Куйвашев

«Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров», — сказал Песков.

Президент поручил Куйвашеву доложить 2 мая о предпринятых мерах помощи потерявшим жильё, добавил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин получает регулярные доклады по ситуации с пожарами в Свердловской области и о принятых мерах по ликвидации последствий и борьбе с дальнейшим распространением огня по линии МЧС от главы ведомства Александра Куренкова, сказал также Песков.

Ранее 26 апреля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах пожаров в Свердловской области. Следователи уже проводят проверки, возбуждены два уголовных дела по признакам халатности по факту уничтожения жилых домов и повреждения имущества, сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Свердловской области, по предварительным данным, сгорели 178 строений. В регионе были зафиксированы шесть крупных техногенных пожаров. Предполагается, что пожар в посёлке Сосьва мог произойти в результате сжигания опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности. По имеющейся информации, в посёлке сгорели более 150 домов, один местный житель найден погибшим, ещё один числится пропавшим без вести.