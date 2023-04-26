Екатеринбург, 26 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Мощный пожар практически уничтожил один из посёлков в Свердловской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Тушение пожаров в посёлке Сосьва продолжается почти сутки, однако пожарным не удаётся справиться с огнём. По словам местных жителей, уничтожено более 150 домов, один человек погиб, ещё один пропал без вести.

Уточняется, что все здания уничтожены до основания, от лесопилки остался лишь металлический каркас. В настоящее время жителей размещают во временных пунктах. Пламя удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м. Свыше тысячи домов удалось сохранить.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Свердловской области начался днём 25 апреля на пилораме, вскоре огонь перекинулся на соседние постройки. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей развёрнут пункт временного содержания.

По данным МЧС, в Свердловской области за прошедшие сутки сгорели 178 строений. Сообщается, что в области бушевали шесть крупных техногенных пожаров. По тревоге были подняты более 380 огнеборцев, которые задействовали 112 единиц техники, в том числе одно воздушное судно МЧС России (совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды).