Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем, заявила 26 апреля замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По её словам, власти США, изучив характер конфликта на Украине, занялись развитием собственной военной промышленности. Так, замминистра обороны США назвала необходимостью создание конвейера боеприпасов, а также инновации в космосе.

«Сейчас мы пытаемся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет пребывала в циклах пиршества и голода», — отметила Хикс.

Основное внимание США будет сосредоточено именно на соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, а не на Украине. Замглавы Пентагона заверила, что Вашингтон не пытается балансировать между этими двумя регионами, у него есть чёткая стратегия, ориентированная на Пекин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно. По данным издания The New York Times, силы помощи Запада иссякают, и если случится контрнаступление, то, вероятнее всего, союзники не смогут вновь нарастить потенциал ВСУ, как уже сделали ранее.