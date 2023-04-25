NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM «Окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно. Об этом написало The New York Times.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В издании отмечается, что США нужна решающая победа, обещанное контрнаступление ВСУ.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — считают авторы.

При этом силы помощи Запада иссякают, и если случится контрнаступление, то, вероятнее всего, союзники не смогут вновь нарастить потенциал ВСУ, как уже сделали ранее. Запасов к производству нет.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзными проблемами может обернуться для российских военных контрнаступление ВСУ. Киевские власти подготовили 11 наступательных бригад, не считая обстрелянных подразделений. Об этом рассказал первый министр госбезопасности ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Офицер убеждён в необходимости наращивания ресурсов, включая бронетанковые и авиационные.