Москва, 26 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Правительство России понимает, что введённые против Москвы санкции — не временное явление. Западные страны зашли «слишком далеко, чтобы отступить». Такое мнение 26 апреля высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе марафона «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы понимаем, что санкции — это не временное явление. Они не прекратятся в одночасье», — отметил российский премьер-министр, добавив, что бывшие партнёры «зашли слишком далеко, чтобы взять и отступить».

По его словам, власти продолжают просчитывать риски и готовиться к любому развитию событий.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику. По его словам, в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту экономики России почти в два раза.

Мишустин также подчеркнул, что Россия сталкивается с попытками западных стран полностью отменить всё русское. Он отметил, что на Западе пытаются полностью запретить использование русского языка, книг на нём, музыки, фильмов, всего русского контента в Сети.