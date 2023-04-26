Москва, 26 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В течение ближайших двух с половиной лет клиенты ВТБ откажутся от сбережений в долларах и евро, считает заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По его словам, тренд на девалютизацию вкладов физлиц в текущем году продолжится. Эксперты полагают, что доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%.

Печатников также добавил, что клиенты кредитного учреждения всё чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани.

«Мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 лет», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Алексей Пушков считает, что американская политика привела к тому, что доверие к доллару разрушено, как и к США как месту размещения финансовых вкладов.

Комментируя заявление американского сенатора Марко Рубио, недовольного решением Китая и Бразилии отказаться от доллара и перевести расчёты в торговле на национальные валюты, Пушков предположил, что в Вашингтоне начинают понемногу прозревать.