Москва, 26 апреля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Российский актёр Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет. Информацию о трагедии подтвердили его друзья в соцсетях.

Stefano Brivio Траурная свеча

Отмечается, что умер актёр ещё в феврале, но информация об этом распространилась только сейчас.

Возможной причиной смерти Василия Масалитина стала операция на ноге. СКР начал проверку по факту смерти.

Ранее источник ИА REGNUM сообщил, что проверка проводится по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», тело актёра направлено на экспертизу. Супруга и отец Василия Масалитина разговаривать с журналистами отказались, сославшись на то, что огласка смерти их родственника не принесет никаких санкций возможным виновникам, а сына и мужа им уже никто не вернёт.

Актёр в основном играл в эпизодах. Снимался во многих отечественных сериалах, таких как «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других. Также он участвовал в съемках разных шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Сент фон Колуччи из Канады умер в 22 года в одной из больниц Южной Кореи, не перенеся осложнений после 12-й пластической операции.