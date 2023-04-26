Сосьва, Свердловская область, 26 апреля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. В круглосуточном режиме спасатели ликвидируют пожар в посёлке Сосьва Свердловской области. Работы не прекращаются ни на минуту, заявили в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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Распространению огня способствует сухая растительность, сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, отдаление водоисточников.

В результате стихия повредила 92 строения. При разборе завалов обнаружен один погибший.

Ликвидируют возгорание порядка 120 человек и 33 единицы техники, включая пожарные поезда и авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Свердловской области начался днём 25 апреля на пилораме, вскоре огонь перекинулся на соседние постройки. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей развёрнут пункт временного содержания.