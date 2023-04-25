Сеул, 26 апреля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Актёр Сент фон Колуччи из Канады умер в 22 года в одной из больниц Южной Кореи, не перенеся осложнений после 12-й пластической операции. О происшествии сообщили иностранные СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Колуччи хотел добиться сходства с членом K-pop группы BTS Паком Чимином. Ради этого он решился на пластические операции. Он потратил на изменение внешности почти 220 тыс. долларов.

Молодой парень сделал подтяжку лица, век, бровей и уменьшил губы.

После размещения импланта в челюсти у него развилась инфекция, он был интубирован. 22 апреля имплант хирурги изъяли, но спасти жизнь Колуччи не удалось.

Актёр переехал в Южную Корею из Канады в 2019 году, мечтал сделать карьеру в шоу-бизнесе с азиатской внешностью.

Колуччи начал снимать корейскую драму «Красивая ложь» в июне, съёмки были завершены в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК по Петербургу установить обстоятельства гибели актёра Вадима Волкова, а при наличии оснований — незамедлительно возбудить уголовное дело.

Актёра сбили на электросамокате.