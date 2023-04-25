В посёлке Свердловской области сгорели более 90 домов, школа, больница
МЧС: в посёлке Сосьва Свердловской области сгорели более 90 домов, школа, больница и колония
Сосьва, Свердловская область, 25 апреля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В Свердловской области сгорел посёлок Сосьва. Огнём уничтожены более 90 домов, школа, больница, предприятие по производству асфальта и бетона, а также колония. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший. О ликвидации стихии сообщили в МЧС региона.
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Развёрнут пункт временного содержания для местных жителей.
«В ходе тушения пожара авиация МЧС РФ сбросила 36 тонн воды. Работы также продолжает и наземная группировка. Всего на тушении задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Общая площадь возгорания — более 2 тыс. кв. метров», — пояснили спасатели.
Сообщается, что пожар начался днём 25 апреля на пилораме, вскоре огонь стремительно перекинулся на соседние постройки.
В соцсетях пишут, что от местной колонии «остались только догорающие вышки. Зоны нет вообще, от слова «совсем».
В МЧС заверили, что работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту. Распространению огня способствуют большое количество сухой травы, сильный ветер, а также отдаление водоисточников.
Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Таёжный Свердловской области загорелись более 20 домов. К тушению привлечено более 30 человек и десять единиц техники, а также вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.
Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе трёх детей.