Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В посёлке Таёжный Свердловской области загорелись более 20 домов. Об этом 25 апреля сообщает региональное управление МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Днём 25 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таёжный Махневского муниципального образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения установили возгорание 21 дома, из которых 16 жилых. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники, а также вертолёт МИ-8 с водосливным устройством.

Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе трёх детей. Все они размещены в пункте временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что сотрудники ведомства будут выявлять нарушителей противопожарного режима при помощи беспилотников. По его словам, такую работу планируют начать с майских праздников.