Москва, 25 апреля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Участник украинской диверсионно-разведывательной группы Богдан Цыганенко, готовивший убийство Дарьи Дугиной, решением Басманного суда Москвы 25 апреля объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Цыганенко было заочно предъявлено обвинение в убийстве общественно опасным способом по мотивам ненависти. На сайте суда сообщается, что ходатайство «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» было судьёй удовлетворено.

Журналист и политолог Дарья Дугина было убита 20 августа 2022 года в Подмосковье. Её автомобиль взорвался, когда она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах сообщили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

В убийстве Дугиной обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления сумела покинуть территорию России, направившись в Эстонию. Помощь в организации убийства, по данным следствия, оказывал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года сообщалось об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации, связанной с убийством Дарьи Дугиной. Следствие пришло к выводу, что Рыбин за денежное вознаграждение помог организаторам убийства получить личные данные Дугиной.