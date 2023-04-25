Киев, 25 апреля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о совершенствовании тактики ВС России. Его слова передаёт агентство «Интерфакс-Украина».

(сс) Міністерство оборони України. Александр Сырский.

Как отметил украинский военный, бригады Вооружённых сил РФ усилены техникой, сформированы отдельные штурмовые отряды. Российская армия наносит огневое поражение ВСУ и разрушают их позиции, после этого в атаку идут штурмовые подразделения, подчеркнул Сырский.

Также командующий Сухопутными войсками отметил активное использование российскими военными дронов. С их помощью, по его словам, ВС РФ корректируют огонь артиллерии, а командиры управляют подчинённым личным составом.

На прошлой неделе Александр Сырский заявил, что артёмовское направление остаётся эпицентром боевых действий на Украине. По его словам, также активные боевые действия идут на купянском и краснолиманском направлениях, однако ни одной из сторон не удаётся достичь существенных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что небоевые потери продолжают нести украинские войска из-за разборок между подразделениями. Три человека погибли в результате такого конфликта на донецком направлении.