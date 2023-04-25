Луганск, 25 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Небоевые потери продолжают нести украинские войска из-за разборок между подразделениями. Три человека погибли в результате такого конфликта на донецком направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 25 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источников эксперта, очередной факт небоевых потерь зафиксирован в населённом пункте Константиновка. Перестрелка произошла между украинскими националистами и грузинскими наёмниками.

Командование приказало радикалам предоставить наёмникам обжитый и хорошо оборудованный ими пункт временной дислокации. Националисты сначала вступили с прибывшими наёмниками в перепалку, а затем открыли огонь.

«Общие потери составили порядка 10 человек, из которых трое безвозвратные», — уточнил эксперт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, в конфликте разбираются военная прокуратура и СБУ, добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле Марочко рассказал о массовом отравлении украинских военных поддельными спиртными напитками. В районе города Часова Яра за несколько дней скончались восемь человек, ещё двое попали в реанимацию.