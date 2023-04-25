Москва, 25 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска, сообщили 25 апреля в Министерстве обороны России.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска, оперативная-тактическая и армейская авиация Вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — заявил на брифинге официальный предстаивтель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после сдачи Артёмовска ВСУ могут сразу лишиться также Славянска и Краматорска, чем и объясняется столь упорное желание властей Украины вести за Артёмовск бои, не считаясь с количеством жертв.

В Минобороны России 24 апреля сообщали, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска, а оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия совместно с подразделениями ВДВ оказывают им поддержку, пресекая попытки противника контратаковать с флангов. 22 и 23 апреля сообщалось об освобождении двух кварталов Артёмовска (в каждый из дней).