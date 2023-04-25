Москва, 25 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российские ученые должны противодействовать планам Соединённых Штатов вести биологическую войну против России и других стран, заявил 25 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

По его словам, специальные биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ, требуют самого пристального внимания российской научной общественности.

«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — сказал он, выступая на заседании научного совета при Совбезе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что страны Запада не отказались от своего стремления нанести поражение России, изолировать её и лишить статуса великой державы.

Он отметил, что ни США, ни Великобритания в реализации своих намерений не останавливаются ни перед чем. Их правящая верхушка, действуя из корыстных интересов, способна затормозить экономическое развитие третьего мира и даже поставить под вопрос благополучие своих союзников в Европе.