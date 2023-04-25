Москва, , 14:19 — REGNUM Страны Запада не отказались от своего стремления нанести поражение России, изолировать её и лишить статуса великой державы. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 25 апреля на ежегодном пленарном заседании научного совета при Совбезе.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возглавляемый англосаксами коллективный Запад не оставляет надежды нанести поражение России, обеспечить её изоляцию в мире, лишить статуса великой державы, способной дать достойный отпор США и их стремлению к глобальному доминированию», — подчеркнул Патрушев.

Россия традиционно мешает англосаксам осуществлять бесчеловечные планы, это важно понимать, добавил он.

Секретарь российского Совбеза отметил, что ни США, ни Великобритания в реализации своих намерений не останавливаются ни перед чем. Их правящая верхушка, действуя из корыстных интересов, способна затормозить экономическое развитие третьего мира и даже поставить под вопрос благополучие своих союзников в Европе, в том числе в сфере энергетики и промышленного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Патрушев заявил, что США и их союзники помогают Украине усилить террористическую активность в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он подчеркнул, что Россия будет жёстко пресекать попытки дестабилизации в этих субъектах.