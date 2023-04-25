Вашингтон, 25 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор-Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году эгоистичным, она считает, что он уже доказал, что является худшим президентом в истории США. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

25 апреля 80-летний Байден официально объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.

«Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться на переизбрание как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием. Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле», — написала конгрессвумен.

Как передавало ИА REGNUM, в марте в ходе мероприятия в штате Филадельфия Байден назвал экс-лидера США Дональда Трампа «будущим президентом». После оговорки американский лидер перекрестился и добавил: «Боже упаси».

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил о своей борьбе за президентское кресло ещё в ноябре 2022 года.

Ранее Трамп подверг критике действующего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику, в результате которой страна превратились в «свалку». «При Байдене южная граница упразднена — и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны», — написал Трамп в Truth Social.

Национальный комитет Республиканской партии запустит сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена. Отмечается, что проверка фактов будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности во время его публичных выступлений, как в ходе предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях.