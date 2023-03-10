Байден назвал своего политического оппонента Трампа будущим президентом США и перекрестился

Вашингтон, , 00:06 — REGNUM «Будущим президентом» назвал экс-лидера США Дональда Трампа действующий глава Белого дома Джозеф Байден 9 марта на мероприятии в штате Филадельфия, где политик представлял свои предложения по бюджету страны.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Возможно, вы помните, когда я боролся за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил Байден.

«Боже упаси», — добавил американский лидер спустя несколько секунд и перекрестился.

Напомним, очередные выборы президента США состоятся в 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в апреле 2023 года намерен объявить о том, что собирается идти на второй срок.

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