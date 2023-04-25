Байден пообещал завершить начатое
Байден объявил о выдвижении на новый срок и пообещал завершить начатое
Вашингтон, 25 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Слоганом предвыборной кампании Джозефа Байдена и Камалы Харрис на выборах президента США 2024 года станет фраза «Вместе мы можем завершить дело во благо американского народа», соответствующая запись опубликована на официальном сайте кампании.
Схожая фраза («Давайте доведем дело до конца») значится также в разделе, посвящённом сбору пожертвований на проведение избирательной кампании.
Ранее Байден официально объявил о своём выдвижении на второй срок. «Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — заявил он. Объявление было сделано в тот же день (25 апреля), что и в 2020 году, при выдвижении на первый срок.
Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. О своём намерении выдвигаться в качестве кандидата от Республиканской партии заявил ранее экс-президент Дональд Трамп. По данным социологов, его кандидатуру поддерживают более двух третей избирателей партии.
По данным опроса CNN, проведённого в начале апреля 2023 года, лишь треть жителей США одобряют идею выдвижения Байдена на второй срок. Снижается и уровень доверия к нему (до 42%). В период проведения следующих президентских выборов Байдену будет 82 года.