Вашингтон, 25 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Слоганом предвыборной кампании Джозефа Байдена и Камалы Харрис на выборах президента США 2024 года станет фраза «Вместе мы можем завершить дело во благо американского народа», соответствующая запись опубликована на официальном сайте кампании.

Джо Байден и Камала Харрис

Схожая фраза («Давайте доведем дело до конца») значится также в разделе, посвящённом сбору пожертвований на проведение избирательной кампании.

Ранее Байден официально объявил о своём выдвижении на второй срок. «Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — заявил он. Объявление было сделано в тот же день (25 апреля), что и в 2020 году, при выдвижении на первый срок.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2024 года. О своём намерении выдвигаться в качестве кандидата от Республиканской партии заявил ранее экс-президент Дональд Трамп. По данным социологов, его кандидатуру поддерживают более двух третей избирателей партии.

По данным опроса CNN, проведённого в начале апреля 2023 года, лишь треть жителей США одобряют идею выдвижения Байдена на второй срок. Снижается и уровень доверия к нему (до 42%). В период проведения следующих президентских выборов Байдену будет 82 года.