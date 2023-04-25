Москва, 25 апреля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Власти России отозвали из Государственной думы проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих за рубежом граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Накануне правительство РФ внесло в нижнюю палату Федерального собрания страны законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», — сообщили в пресс-службе.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о повышении НДФЛ для работающих за границей граждан. На вопрос журналистов он ответил, что «идёт рабочий процесс, нужно сначала обращаться в правительство».

Как сообщало ИА REGNUM, максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребёнка, вырос с 50 до 110 тысяч рублей. Соответствующий закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) депутаты Госдумы приняли 19 апреля в третьем, окончательном чтении.