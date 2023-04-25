Москва, 25 апреля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Данные России при заключении зерновой сделки обещания продолжают не выполняться, а потому обстоятельства складываются не в пользу продления сделки, заявил журналистам 25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Несмотря на то, что прошло столько времени, сделка не выполнена, не приобрела пакетный характер, условия, которые касались нас, так и не реализованы. Пока обстоятельства складываются не в пользу сделки. Продолжаем наблюдать», — сказал пресс-секретарь президента.

Мировой продовольственный кризис не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна, отметил Песков. Тот факт, что на рынок не попадает зерно из России и с Украины — лишь один из факторов, но не решающий, добавил он.

24 апреля в Министерстве обороны России заявили, что Украина нарушила условия зерновой сделки, использовав гуманитарный коридор в акватории Одессы для террористических целей — атаки на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Такие действия ставят под угрозу возможность продления сделки, отметили в ведомстве.

Глава МИД России Сергей Лавров 24 апреля после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что в Москве не видят прогресса в реализации зерновой сделки. Гутерриш передал Лаврову письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Предложения генсека ООН будут изучены, сказал Лавров.

Зерновая сделка будет продлена после мая 2023 года только в том случае, если данные России обещания будут выполнены, отмечали ранее в МИД. Речь идёт о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование, а также о снятии запрета на доступ в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.