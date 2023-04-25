Москва, 25 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание» заявил, что крах западной экономической модели развития — не за горами.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития, это означает и окончательный развал Бреттон-Вудской финансовой системы, вероятный крах Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка», — сказал он.

Заместитель руководителя Совбеза также допустил отказ от таких валют, как евро и доллар, в обозримой перспективе при распространении цифровых денег. Он предположил, что в будущем Европа может вернуться к национальным валютам, поскольку евро утратит роль универсального платёжного средства.

Кроме того, Медведев предложил странам БРИКС (Бразилия, Россия. Индия, Китай и ЮАР) задуматься о собственной цифровой валюте. По его мнению, российскому рублю, китайскому юань, индийской валюте и другим валютам стран БРИКС нет альтернативы.

«Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют, и о цифровой валюте БРИКС, о чём сейчас, кстати, говорят лидеры нашего объединения», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов России Антона Силуанова, использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным.

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту», могут ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.