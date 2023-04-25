Москва, 25 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает вполне вероятным сценарием отделение некоторых штатов от США. Об этом он заявил 25 апреля в ходе общения с участниками марафона «Знание», добавив, что «будет болеть за Техас», если Остин будет добиваться независимости от Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война в США

«Борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов приведет к обособлению различных штатов, это вполне возможный сценарий, которые и без того бравируют своей независимостью в самых чувствительных вопросах, начиная от возможности применять к преступникам смертную казнь и заканчивая экономическими проблемами», — сказал Медведев.

Замруководителя Совбеза РФ сообщил, что «на волю уже просится Калифорния», а также «штат одинокой звезды Техас», который уже начал готовится к проведению референдума.

По словам Медведева, в 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса, и закон самого Техаса о референдуме, юридическое обоснование тоже придумали — нарушение первой статьи Конституции Техаса. Кроме того, новые законопроекты появились и в 2023 году.

«Так что все самое интересное там только начинается. Не знаю, как вы, но я буду болеть за Техас, посмотрим, что они там сделают интересного», — заключил Медведев.

Как передавало ИА REGNUM, Медведев на этом же форуме допустил, что Илон Маск может стать президентом США. Замруководителя Совбеза РФ уверен, что такой исход был бы «интересным развитием событий».

Также он отметил, что В США вынашивают планы поделить Россию на Соединенные Штаты Сибири и другие отдельные страны и управлять ими. «Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем, когда нынешний политический режим рухнет и придут настоящие хозяева. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, как вам ямало-ненецкая и тюменская республики? Поэтому задача нехитрая: поделить всё на части и управлять», — сказал зампред Совбеза РФ.