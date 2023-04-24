Москва, 24 апреля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Минобороны России выступило с заявлением о нарушении Украиной гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в террористических целях.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

«Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании гумкоридора, атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма», — сказано в заявлении ведомства.

Установлено, что катера без экипажей в Севастополь и Крым запустили из акватории Одессы, определенной для реализации зерновой сделки. Судна были развернуты в районе гумкоридора, задействованного для вывоза сельхозпродукции с Украины.

«Акции террористического киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая 2023 года», — добавили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, сообщили 24 апреля в Министерстве обороны России. Все катера были уничтожены, потерь с российской стороны нет.