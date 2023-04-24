Москва, 24 апреля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Уволенному в США ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону предложили работу в России. С соответствующей инициативой выступила команда проекта «Соловьев. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«СМИ США потеряли свой последний голос разума. <…> Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным данное предложение», — говорится в адресованном журналисту письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в эфире американского телеканала Fox News вышла последняя программа с участием Карлсона. О дальнейших планах ведущего пока не ясно. Он получил известность после резкой критики президента США Джо Байдена. В одной из своих последних программ репортёр призывал к расследованию в отношении сына главы Белого дома Хантера Байдена.

Отмечается, что решение об увольнении Карлсона было принято по обоюдному желанию сторон.