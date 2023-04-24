Москва, 24 апреля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Команда «Соловьёв. Live» предложила работу американскому телеведущему Такеру Карлсону, который ушёл с телеканала Fox News. Об этом 24 апреля сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным это предложение», — говорится в письме, направленном Карлсону.

Также отмечается, что в России можно не бояться ругать президента США Джо Байдена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлсон ушёл с Fox News. Его последняя программа на телеканале вышла в эфир 21 апреля. При этом отмечается, что решение было обоюдным.

Карлсон стал известен резкой критикой президента США Джо Байдена. В частности, 14 апреля он заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.