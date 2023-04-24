Вашингтон, 24 апреля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Украинская армия сможет перейти в наступление не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой военной техники. Об этом 24 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля», — сказал Риттер.

По его словам, на это намекало и украинское правительство, которое заявило, что, возможно, стоит подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить более современные виды вооружений.

Эксперт отметил, что это даст российским военным ещё больше времени на перемалывание подразделений ВСУ.

Он дал прогноз, что конфликт закончится уже к концу лета, поскольку к тому времени ВСУ утратят способность оказывать серьёзное сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом. По его словам, украинским войскам нужно больше артиллерии, боеприпасов, им также потребуются танки и истребители. Газета Politico написала, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева.