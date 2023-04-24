Вашингтон, 24 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В Белом доме опасаются, что в случае неудачи наступление Украины может привести к критике президента США Джо Байдена как внутри страны, так и за рубежом. Об этом 24 апреля пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее наступление Украины не оправдает ожиданий», — говорится в материале.

Отмечается, что в этом случае в администрации опасаются того, что критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом. По его словам, украинским войскам нужно больше артиллерии, боеприпасов, им также потребуются танки и истребители.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, у «киевской команды комедиантов» нет шансов на успешное контрнаступление.