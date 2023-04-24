Москва, 24 апреля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по европейцам. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вообще вся еврозона сейчас переживает исторический максимум с инфляцией… Те санкции, которые они применили к нам, — это обоюдоострое оружие. И они ударили по ним же», — сказал Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «каждый европеец, каждый немец — он теперь тратит почти на 10% больше каждый день денег в магазине». «Они за это платят. И пусть их правительства им объясняют, почему они должны платить лишние там из ста евро лишние десять евро. И мы должны об этом говорить. Нам не надо стесняться», — сказал Песков.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов, выступая на этом же марафоне, сообщил, что решения российского правительства и Центробанка позволили справиться с инфляцией, которая на данный момент составляет 3%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 14 апреля в ходе выступления на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития сообщил, что России необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Это воздействие продолжится, заверил глава правительства.

Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику, отметил Мишустин и напомнил, что в начале 2023 года зафиксировано снижение инфляции в годовом выражении.