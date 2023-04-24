Песков: Польша охвачена приступом русофобии и как сумасшедшая ненавидит РФ

Москва, , 18:20 — REGNUM Польша охвачена приступом русофобии и как сумасшедшая ненавидит РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая в понедельник на марафоне «Знание».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша сейчас просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят, как сумасшедшие», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

По словам Пескова, страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией. «Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что рано или поздно русофобия пройдет, как «любое острое заболевание», но в настоящее время ситуация сложилась именно такая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Польша — «бесконечно враждебное для России образование».

Медведев отметил, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». В текущих обстоятельствах, считает зампред Совбеза, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».

Накануне издание Business Insider Polska сообщало о начале разработки плана польскими властями и подготовке к вооружённому противостоянию с Россией за Львов, который является объектом притязаний Варшавы.

По данным Business Insider, на официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям. В 2023 году по решению польского правительства расходы на оборону были увеличены до 4% ВВП, что является наибольшим показателем среди всех стран НАТО.

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