Вашингтон, 24 апреля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Пекином, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии, заявил 24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Каналы остаются открытыми на разных уровнях и должны оставаться открытыми. Мы бы хотели их расширения и углубления, в том числе и по военной линии — связь по этому каналу Китай прервал после визита Нэнси Пелоси (бывшего спикера палаты представителей Конгресса США — ред.) на Тайвань», — сказал Кирби.

Отвечая на соответствующий вопрос, координатор совета также отметил, что президент США Джозеф Байден всё ещё «ожидает» разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор должен пройти в ближайшем будущем, сказал Кирби.

Ранее обозреватели Business Insider отметили, что личная встреча президента России Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу стала серьёзным вызовом для США. На Ли Шанфу ещё в 2018 году были наложены санкции США, что не помешало ему ни быть назначенным на свой пост, ни встретиться с президентом России, отметили авторы.

Кадры встречи Путина и Ли Шанфу были показаны телеканалами 16 апреля. Президент России заявил об успешном развитии отношений с Китаем по всем направлениям, включая и военное. Ли Шанфу отметил, что совершает свой первый на новом посту зарубежный визит именно в Россию, чтобы подчеркнуть особый характер отношений двух стран.